Murinjov veliki intervju o najvećem uspehu i načinu na koji je zaustavio najjači tim u istoriji!

Žoze Murinjo je u Real Madridu proveo tri sezone, od 2010. do 2013. godine, ali je najveći uspeh napravio 2011/12, kada je prekinuo dominaciju Barselone.





Katalonci su imali tri titule u nizu, prvaci Evrope i sveta, ali je Real Madrid napravio strašan podvig. Osvojio je 100 bodova, postigao rekordan 121 pogodak i na Kamp Nou pobedom od 2:1 praktično overio titulu.





"Teško da mogu baš da odlučim da li je to najveći uspeh u mojoj karijeri, ali svakako da je izuzetno važan momenat. To je bio trenutak kada je Barselona dominirala Evropom, a mi smo prekinuli dominaciju jednog od najjačih timova u istoriji. Prekid te dominacije i sa rekordnim brojem bodova i golova u La Ligi, još više daje na značaju našem uspehu. To nije bilo samo osvajanje jedne titule, već i ispisivanje istorije u najtežem trenutku", prisetio se Murinjo.



Podsetimo, Barsa je tada predvođena Pepom Gvardiolom bila aktuelni prvak Evrope i Španije, pa i sveta, osvojila je četiri od šest trofeja u sezoni 2011/12, ali ne i dva najbitnija - La Ligu i Ligu šampiona, koje su im ukrali Real i Čelsi.



"Mislim da je ključna stvar bila to što smo našli način da izvučemo najbolje iz igrača. Gradili smo naš identitet prema karakteristikama igrača, tako da svaki bude najbolja verzija sebe. Naravno, neophodan je bio i neverovatan talenat i razumevanje tih igrača, što je takođe bio ključ uspeha. Svi su bili veoma bliski i ambiciozni u nameri da postanu šampioni", podvukao je Murinjo.