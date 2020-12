Murinjov pečat - Arteta prošao kao Gvardiola, Totenhem može do titule!

Fudbaleri Totenhema pobedili su na svom stadionu ekipu Arsenala rezultatom 2:0 (2:0) i tako pokazali da su kandidati za titulu u Premijer ligi.



Ponovo je blistao nestvarni tandem Kejn-Son, koji je danas ponovo međusobno asistirao, obojica i gol i asistenciju.Lukavi Žoze Murinjo je ponovio isti recept kao pre dve nedelje protiv Pepa Gvardiole - dao je loptu Mikelu Arteti i pobedio ga.Arsenal je imao veći posed u uvodnim minutima, ali nije uspevao da dođe do opasne zone.Totenhem je čekao prvu pravu priliku, a onda se otvorila u 13. minutu, Kejn je prihvatio loptu na sredini, sačekao pravi trenutak da izbaci Sona koga su čuvari neshvatljivo puštali, a on to kažnjava sjajnim udarcem u malu mrežu za 1:0. Arsenal je nastavio da drži loptu, ali da bude i prilično bezopasan po gol Uga Ljorisa, verovali ili ne, gosti su imali 15 ubačenih lopti u šesnaesterac, ali nijedan završni udarac.U nadoknadi prvog dela stigla je još jedna brutalna i brza kazna Totenhema. Son je sačekao pravi trenutak, zalomio, Kejn je pobegao iza leđa i dobio loptu koju je zategao od prečke za 2:0.