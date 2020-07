Murinjo za danas najavio kršenje pravila, ništa od transfera, sledeći korak otkaz?!

Žoze Murinjo će sedeti na klupi Totenhema koliko bude hteo, sa 15 miliona po sezoni bilo bi pravo čudo da ga "Pevci" smene.



Ali, daleko je sve od dobrih stvari, Totenhem je daleko od Evrope, oni su smenili Poketina da bi osvojili trofej, i da im ne bi izmakla Liga šampiona posle serije loših rezultata, makar je takvo bilo obrazloženje.



Nešto više od šest meseci posle, Totenhem je daleko od pravih stvari, ni kupovine tokom zime nisu promenile ništa, a za nove para nema.



Naime, Murinjo želi makar Hojberga iz Sautemptona, ali "Sejntsi" sa nekadašnjeg igrača Bajerna traže 35 miliona evra, a i Maks Arons je preskup, iako Norič ispada iz lige.



O nekim većim imenima nema ni govora, nada da će dovesti nekog slobodnog agenta poput Vilijana je sve manja, nema prave zamene ni za Kejna, a mnogi kažu da je Totenhem na putu da postane Arsenal, imaju stadion koji im je kamen oko vrata, moraju da vraćaju zajmove odnosno kredite, a bez pobeđivanja nema ni novca, to je začarani krug.



Murinju ostaje da radi sa onim što ima, no, to nije dovoljno, rivali odmiču, ne pričamo o Sitiju i Liverpulu, ali Čelsi ulaže veliki novac, Junajted je na putu da stvori odličan tim, tu za top 4 nema mesta. Na kraju sezone svodiće se računi, mnogi veruju da će Kejn povući nogu jer je svestan da napretka nema i da gubi vreme.







Murinjo bi mogao da ode, ali ako stigne neka dobra ponuda. I dalje se spekuliše sa Pari Sen Žermenom gde bi imao veći budžet, ili čak Njukaslom ako Bin Salman preuzme klub. Ostala vrata su zatvorena, on je odbio desetak klubova, jer upravo nije mogao da račina na budžet, sedeo je gotovo godinu dana besposlen, i sačekao Totenhem.



Sutra bi mogao da bude kažnjen, ali kaže da mu je svejedno, prekršiće pravila i zagrliti Karla Anćelotija pošto sutra Totenhem dočekuje Everton.











"Sjajan trener i čovek, 20 godina u vrhu, kršim pravilo, moram da zagrlim Karla, za PL je privilegija da se vratio u Englesku", kaže Murinjo.



Nije tajna da nisu bili dobro, kada je Murinjo stigao u Italiju, pre svega u derbijima Madonine, ali kasnije su seli i došli do zaključka da je bespotrebno da se svađaju. Od tada, prošlo je više od deceniju razvilo se prijateljstvo i Murinjo je sjajno govorio o Anćelotiju kada ga je ovaj nasledio na klupi Reala 2014. godine.