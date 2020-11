Murinjo već proglasio Totenhem za šampiona, ali ima jedan problem

Menadžer Totenhema Žoze Murinjo ubeđen je da bi klub koji vodi bio šampion u svim ostalim evropskim ligama, ali da je Premijer liga nešto posebno.



Totenhem je novembarsku reprezentativnu pauzu dočekao na drugom mestu engleskog šampionata sa samo bodom zaostatka u odnosu na vodeći Lester.



Iako je prošlo svega osam kola, jasno je već sada da će se tim iz severnog Londona boriti za titulu.



Murinjo je na to dao zanimljivu konstataciju.



"Usudiću se da kažem da bi Totenhem mogao da osvoji većinu evropskih liga, ali sa Premijer ligom je to najteže" - rekao je trofejni trener čiji tim je u nedelju u finišu stigao do tri boda na gostovanju Vest Bromvič Albionu.



Murinjo je podsetio sa kakvom konkurencijom se suočava njegov tim.



"Možeš imati dobru sezonu i osvojiti mnogo bodova, ali kad se svode računi znaš da pored sebe imaš Liverpul, Siti, Junajted, Čelsi, Arsenal i Lester. Možeš imati dobru sezonu, a da ostaneš bez titule" - rekao je Portugalac.



Prvi meč nakon povratka posle reprezentativne pauze Totenhem će imati protiv Mančester sitija na svom terenu.