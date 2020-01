Murinjo stavio Eriksena na klupu i isprozivao Kontea!

Fudbaleri Totenhema će od 13:30h gostovati ekipi Votforda, koja igra u strašnoj formi od dolaska Najdžela Pirsona na klupu ekipe.



Još jedan ozbiljan test za Murinja i njegove pulene, a Portugalac je odlučio da u startnih 11 još jednom uvrsti mladog Tangangu, koji je svoj debi u dresu "Pevaca" upisao protiv Liverpula.



Odlično je odigrao na debiju, počeo je na poziciji desnog beka, specijalizovani portal "Whoscored" mu je dao rejting 7,38 nakon utakmice, najveći među Murinjovim pulenima.



Tanganga je izgleda oduševio Portugalca, koji ga je i danas ubacio u postavu, a interesantno je da je na klupi ostao Kristijan Eriksen, koji je prema pisanju brojnih engleksih i italijanskih medija na korak od prelaska u redove Intera.



Murinjo je najavio da će Danac biti u konkurenciji za meč protiv "Stršljenova", ostavio ga je ipak na klupi, što mnogi tumače kao znak da Eriksen polako pakuje kofere.



"Posebni" je i na konferenciji za novinare pred ovaj susret imao šta da kaže na račun trenera Intera Antonija Kontea.



Italijan je prethodno na konferenciji za medije komentarisao potencijalni prelazak danskog fudbalera u redove svoje ekipe.



"Eriksen? Moramo da se pozabavimo igračima koji već imaju karijere, a broje poslednje dane u svojim ugovorima", izjavio je Konte.



Portugalac i Italijan imaju ne tako prijatnu istoriju između sebe, razmenjivali su "reči" dok je Konte bio na klupi Čelsija, a sada se njihov sukob nastavio i u slučaju sa Eriksenom.



Murinjo je izjavio da smatra da treneri ne bi trebalo da pričaju o igračima koji nisu u njihovim klubovima.



"Mislim da je Antonio pričao u javnosti. Cenim da mi treneri moramo da se ponašamo u istom maniru kada su u pitanju transferi igrača.



Znam da za vas to nije najbolje, ali smatram da uvek treba da budemo zatvoreni, dok se nešto zaista ne dogodi.



Tako da, kada me pitate za igrača A, B ili C, kao kada ste me pitali za tri igrača, kako mogu da pričam o njima kada nisu moji?



Moramo da budemo zaštitnički nastrojeni. Kada samo vidim odgovorne ljude kako pričaju o Eriksenu...", rekao je "Posebni".



U nastavku pogledajte postave Totenhema i Votforda na otvaranju 23. kola Premijer lige, dodajmo i da je na klupi Sparsa novajlija Žedson Fernandeš.



Totenhem: Gazaniga, Orije, Aldervejreld, Vertongen, Tanganga, Vinks, Ali, Lamela, Lo Selso, Son, Lukas Moura



Votford: Foster, Marijapa, Doson, Ketkart, Masina, Čaloba, Kapue, Sar, Dukure, Delofeu, Dini