Murinjo slavi Sona, pobeda Totenhema u nadoknadi vremena!

Fudbaleri Totenhema konačno su uspeli da pobede na gostovanju, pošto su danas su uz dosta sreće pobedili Aston Vilu rezultatom 3:2 (2:1).



Heroj je bio dvostruki strelac Son, koji je i promašio penal, ali je i postigao dva gola, i to i pobedonosni u poslednjim trenucima utakmice.Već u devetom minutu, Tobi Aldervereld je nespretnom intervencijom savladao Uga Ljorisa i doneo domaćima vođstvo.Ipak, u 27. minutu se iskupio, pošto je posle kornera i asistencije Erika Dajera zategao iz okreta loptu pod prečku.Šanse su se ređale na obe strane, Vila je lako mogla do novog vođstva posle pokušaja Luiza, ali sa gol linije ispucavaju loptu gosti.Na drugoj strani, Bergvajn i Son su pravili mnogo problema, svojim brzim prolazim po bokovima, ali je Vila odolevala sve do nadoknade prvog poluvremena.I onda, VAR je morao da signalizira, očigledan penal za goste, odgovornost je preuzeo Son, Pepe Reina je pročitao njegovu nameru i odbranio, ali se lopta odbila nazad do napadača Totenhema - 1:2. Vila je opet krenula na sve ili ništa i u 53. minutu došla do izjednačenja. Sjajni Džek Griliš je ponovo asistent, iz kornera pronalazi Endželsa koji matira Ljorisa za novo izjednačenje. Usledila je nova inicijativa Totenhema, ponovo je Son imao šansu i ponovo je maestralan Pepe Reina. Potom je dobru priliku propustio i Dele Ali i delovalo je da će doći do podele bodova.