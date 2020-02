Murinjo se bacio na posao, novog napadača pronašao u legendi kluba?

Poznato je da Totenhem muči muku sa povredama, van stroja su dva jedina napadača u klubu Hari Kejn i Hjong Min Son i to najverovatnije obojica do kraja sezone.



Na sve to je povređen i Sisoko, koji je zablistao od dolaska Murinja, Kristijan Eriksen je isterao svoje, te je u januaru otišao u Inter.



Problemi su brojni, protiv Lajpciga i Čelsija se pokazalo da će nedostatak pravog napadača Sparsi teško nadoknaditi, a sam Murinjo je rekao i da bi mu zbog čitave situacije četvrto mesto sa Sparsima u Premijer ligi ove sezone bio jedan od najvećih uspeha u karijeri.



Ipak, on se dosetio da bi mogao da iskoristi model kojim se Barselona nedavno poslužila, kada je van prelaznog roka angažovala danskog napadača Martina Brajtvajta.



Oni su to pravo stekli zbog teške povrede Usmana Dembelea, Murinja su novinari o tome obavestili nakon utakmice sa Lajpcigom sredinom nedelje u Ligi šampiona.



"Nisam bio svestan te mogućnosti. Ne verujem da je moguće", a onda je napravio kraću pauzu i uzvuknuo "Piter Krauč!".



Bivši fudbaler Sparsa je to naravno ispratio, te je odmah na društvenim mrežama stavio "Posebnom" do znanja da je spreman.



Krauč je tu stavio tačku, nije očekivao da bi ova priča mogla da se nastavi, ali od Murinja uvek treba očekivati neočekivano.







Par dana kasnije, bivšem engleskom reprezentativcu i napadaču Totenhema zazvonio je telefon, on je mislio da ga zove supruga, da bi ubrzo shvatio da je na vezi upravo Žoze Murinjo.



"I, jesi li spreman?", upitao je Krauča Portugalac.



Obojica su se potom nasmejala, a Murinjo je nastavio.



"Piter! Hajde, dođi, potreban si nam! Potreban si nam!", rekao je Murinjo.



Krauč je ipak saopštio Murinju da će teško moći da se dovede u potrebnu formu na vreme, te je teška srca morao da odbije njegovu ponudu.



Našao je "Posebni" vremena za šalu i u ovako teškim trenucima, Krauč sa druge strane veruje da će Portugalac pokazati zašto je doveden i ističe da bi mu bilo jako drago da upravo Murinju bude taj koji će "Pevcima" doneti prvi trofej još od 2008. godine.