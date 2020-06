Murinjo protiv "svojih" - Niko zadovoljan u derbiju!

Totenhem je na svom stadionu dočekao ekipu Mančester junajteda, a pobednika nije bilo - 1:1 (1:0).Gosti su prvi pripretili i to preko Markusa Rašforda koji je imao sjajnu priliku da nakon odbijene lopte postigne gol, ali je njegov udarac osujetio Ugo Ljoris.U 27. minutu 1:0 za Totenhem. Nakon duge lopte Ljorisa i izgubljene lopte na sredini terena za Mančester junajted, do nje se dokopao Stiven Bergvajn koji se uputio ka golu gostiju i pogodio za 1:0. Po jedna šansa na obe strane do kraja poluvremena, Rašford sa jedne, odnosno Son sa druge strane su bili nedovoljno precizni.Ljoris je i dalje bio jedan od najboljih igrača na ovoj utakmici pošto je sjajno branio i u drugom poluvremenu, pre svega jedan udarac Marsijala u 67. minutu.Sve do 81. minuta nije bilo previše uzbuđenja, a onda penal za Mančester junajted. Erik Dajer je nezgodno startovao, a Mos nije imao dilemu, pokazao je na belu tačku. Bruno Fernandeš je bio strelac bez velikih problema. Do kraja nije bilo nekih velikih uzbuđenja, osim kod situacije kada je VAR pokazao da nema penala za Mančester junajted, ostalo je 1:1, rezultat koji ne odgovara ni jednima, ni drugima.