Murinjo potvrdio još gore vesti...

Kao što je saopšteno ranije danas, Hjong-Min Son će morati na dužu pauzu zbog preloma ramena, a Žoze Murinjo je ubrzo potvrdio da on neće računati na njega do kraja sezone!



Portugalac veruje da je povreda ozbiljnije prirode, da je neophodna još duža pauza i nije optimista po pitanju Sonovog povratka na teren.



"Više ne računam na Sona u ovoj sezoni. Nedostajaće nam. Klub je napisao jasno saopštenje, ali da sam ga ja pisao, bilo bi drugačije. Son će nam mnogo nedostajati. Situacija ne može biti gora i to je očigledno i mi tu ništa ne možemo da promenimo. Preostaje nam da igramo sa igračima na koje možemo da računamo. Bio sam zabrinut da li ću imati napadačke opcije sa klupe, a sada neću imati nijednu ni na terenu", rekao je Murinjo uoči utakmice sa Lajpcigom u Ligi šampiona.





Pred Totenhemom je težak izazov, bez ijednog pravog napadača dočekuje Lajpcig u sredu od 21.00 i potom ide na revanš za tri nedelje, odnosno 10. marta.





Usput, Totenhem se bori za mesto koje vodi u Ligu šampiona, kao i za trofej u FA kupu...