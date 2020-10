Murinjo poludeo, ali da li je ovo način da se obračuna sa igračima?

Posle poraza od Antverpena, Žoze Murinjo je zapao u jedno od svojih čuvenih raspoloženja.



On je sedeo sam u autobusu i čekao igrače.



"Nadam se da su svi u ovom autobusu razočarani kao ja. Loša igra zaslužuje loš rezultat", napisao je Portugalac nakon neočekivane kapitulacije.



On je napisao još i da će igrati imati kazneni trening ovog jutra, što je naišlo na osudu komentatora.



"Ne može da proziva igrače po društvenim mrežama, te stvari ostaju za svlačionicu. Ovo je i njegov poraz, on mora da se suoči sa fudbalerima, a ne da prebacuje krivicu", kaže nekadašnji štoper Arsenala, Martio Kion.







U svakom slučaju, Totenhem ostaje sa pobedom protiv LASK Linca, Belgijanci su prvi sa maksimalnim učinkom. Iako je Murinjo imao običaj da kaže da je LE takmičenje koje ga ne zanima, iako ga je osvojio sa Junajtedom, Totenhem je 12 godina bez ikakvog trofeja i za njih je svako takmičenje važno.







"Pevci" se vraćaju obavezama u šampionatu, u nedelju će ugostiti Brajton, pobeda bi ih lansirala u top četiri u PL.