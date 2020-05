Murinjo, Poketino, Ten Hag, Tuhel... NE! On je najbolje rešenje!

Bajern Minhen nije igrao sjajno, ali to je bilo dovoljno za sigurnu pobedu nad Union Berlinom, za mirniji nastavak sezone, posle dvomesečne pauze.



Verovali ili ne, Bajern ne pod palicom Hansija Flika, na 16 mečeva postigao 50 pogodaka, što je najbolji učinak jednog trenera u Bundesligi!







Prevedeno - Fliku je bilo potrebno najmanje utakmica da povede svoj tim do 50 ligašhih pogodaka u Bundesligi!





Od kako je nasledio Nika Kovača 3. novembra, Flik je predvodio Bajern na 22 utakmice u svim takmičenjima, uz skor 19-1-2, dok je Bundesligi zabeležio oba poraza i to vezana, 30. novembra od Bajer Leverkuzena (1:2) i 7. decembra od Borusije Menhengladbah (2:1).



Nakon te početne mini krize, Flik je "namestio" tim, utegao linije, naročito napadačku, a od tada Bajern ima 12 pobeda i samo jedan remi sa Lajpcigom.



Uz 50 postignutih golova na samo 16 ligaških utakmica, pobedu nad Murinjovim Totenhemom od 3:1 i Hofenhajmom i Šalkeom u Kupu Nemačke (4:3, 0:1), jasno je da je Bajern doneo najbolju moguću odluku da Fliku da ugovor za stalno.



Podsetićemo na to da je jesenas Bajern intenzivno tragao za idealnom zamenom za Kovača, te su se iz nedelje u nedelju pominjali Žoze Murinjo, Maurisio Poketino, Erik ten Hag i Tomas Tuhel, ali je Flik postepeno pridobijao poverenje i od uloge v.d. postao stalni trener.



Nakon svega što je uradio od novembra do marta, i nastavio danas, deluje da je ovo bila najbolja odluka Bavaraca.



Čekamo da vidimo da li će osvojiti titulu, Kup Nemačke, a možda i Ligu šampiona, što je poslednji put za rukom pošlo samo Jupu Hajnkesu u onoj čuvenoj sezoni 2012/13.