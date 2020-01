Murinjo otkrio nove probleme, kapiten potpuno otpisan?

Hari Kejn se povredio u porazu od Sautemptona, delovalo je da će par sedmica provesti van terena, ali je ipak morao "pod nož", pa će njegov oporavak potrajati.



Prve prognoze su da bi na teren trebalo da se vrati u aprilu, ali Murinjo sumnja da će se tako razvijati situacija.



On je na nedavno izjavio da nema preciznih informacija kada će kapiten ponovo moći na teren, kao i da postoji bojazan da je završio sezonu.



"Nemamo nikakve vesti o Hariju, ako me svaki put budete to pitali, dobićete isti odgovor. Očekujemo ga sredinom aprila, krajem aprila, u maju, sledeće sezone. Ne znam", izjavio je "Posebni".



Dakle, postoji bojazan da je Kejn završio sezone, što još više ukazuje da će uprava morati da reaguje i do kraja meseca mu dovede zamenu.



Najglasnije se pominje ime napadača Milana Kšištofa Pjonteka, koji je pao u drugi plan na "San Siru" zbog slabe sezone i dolaska Zlatana Ibrahimovića, videćemo hoće li Sparsi postići dogovor sa "Rosonerima".