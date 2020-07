Murinjo o "svom" dokumentarcu - Ne volim Velikog Brata!

Fudbalski dokumentarci i serije su sve popularnije.



Svakako više pažnje pripada klubovima iz Engleske. Do sada smo mogli da pogledamo serijal o Mančester Sitiju, Netfliksovu mini-seriju o Sanderlendu i priču o Bijelsi i Lidsu.



Uskoro nam stiže i serijal All or Nothing: Totenhem Hotspur koji je ponovo napravio Amazon. Ipak Žoze Murinjo, oko koga se vrti prvi trejler, kategorički odbija gledanje iščekivanih epizoda.



"Ne volim taj osećaj kao da sam u Velikom Bratu. Pokušao sam da zaboravim na njih tokom većine vremena. Pojma nemam šta je sve tamo, ali nemam briga. Ništa nije lažno, sve je pravo. Verujem da je njima bilo uživanje raditi, zato što iz dana u dan vidite šta se dešava u klubu i svlačionici. Imaju sve. Nije nešto što ja volim, zbog toga što znam bolje od svakog kako nam izgledaju dani, ali verujem da će biti interesantno ljudima koji vole fudbal i sport", prokomentarisao je "Posebni".



U prvom trejleru i vidimo sam dolazak Murinja i odlazak Poketina iz Totenhema. Engleski sladokusci broje dane.