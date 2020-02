Murinjo najavljuje najveći uspeh u karijeri!

Žoze Murinjo važi za jednog od najuspešnijih trenera u svetu fudbala, osvajao je titule u četiri različite zemlje, podigao je i trofej Lige šampiona u dva navrata, a iako mnogi ne pamte po dobru njegovu učinak sa Mančester junajtedom, Portugalac je u više navrata isticao da je veoma ponosan na ostvareno na "Old Trafordu".



Kada to kaže, ne misli na osvojen trofej Lige Evrope, kojim je popunjena vitrina kluba sa "Teatra snova", već na drugo osvojeno mesto na tabeli Premijer lige u sezoni 2017/18.



Nije osvojio trofej "Posebni", ali veruje da je pored svih okolnosti u tim trenucima, jedan od najvećih podviga u njegovoj karijeri bio osvajanje tog drugog mesta, sa 19 bodova manje od gradskog rivala Sitija na kraju sezone.



Izgleda da je rešio da promeni mišljenje, sada tvrdi da bi sa Totenhemom mogao da ostvari jedan od najboljih rezultata u svojoj karijeri.







Naime, zbog svega što se izdešavalo Sparsima u poslednje vreme, povrede Kejna, Sona i Sisoka, odlazak Eriksena, Portugalac veruje da bi plasmanom u Ligu šampiona napravio jedan od najvećih uspeha u svojoj trenerskoj karijeri.



"Pevci" su nakon 26 odigranih kola peti sa 40 bodova, jednim manje od Čelsija, ali i jednim više od Šefild junajteda, dok bivšem klubu Junajtedu Murinjo beži dva boda.



Nakon povrede Sona ostao je bez špiceva u ekipi, mada ni fudbaler iz Južne Koreje nije klasična "devetka", ali se posle Kejna najbolje snalazio na toj poziciji.



Postoji mogućnost da je poput Kejna i on otpisan za sezonu, što u finišu trenutne takmičarske godine ostavlja Murinja bez napadača, moraće na poziciji najisturenijeg da koristi Lukasa Mouru i eventualno novajliju Svena Bergvajna, moraće silom prilika u vatru najverovatnije i talentovani Troj Perot.



Bilo kako bilo, jasno je da su Sparsi u velikim problemima, ne može se reći da Portugalac nije donekle u pravu kada kaže da bi mu jedan od većih uspeha u karijeri i pored hrpe osvojenih trofeja bio plasman u Ligu šampiona sa Totenhemom, konkurencija za četvrto mesto je izuzetno jaka, čini se da ni Everton nije u potpunosti odustao, a svi pomenuti timovi koji će se boriti za to mesto imaju dužu klupu od tima iz Severnog Londona i makar jednog klasičnog špica u svojim redovima.



Problem za Sparse je i to što igraju i Ligu šampiona, izgubili su prvi meč osmine finala od Lajpciga kod kuće, što znači da će u Nemačkoj morati da ulože veliki napor ukoliko žele u četvrtfinale, igraju i petu rundu FA kupa sa Noričom, pa ih čeka veliki broj mečeva.



Već u subotu igraju još jedan jako važan meč, gostuju kod još jednog bivšeg Murinjovog kluba, Čelsi ih čeka na svom "Stamford Bridžu".