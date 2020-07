Murinjo motivator - Još dve pobede i Totenhem osvaja Ligu Evrope?

Kada je Murinjo preuzeo Totenhem prošlog novembra ekipa je bila 14. na tabeli, ali je u međuvremenu popravila igru i rezultate i bori se za mesto u Ligi Evrope.



Liverpul igra dobro otkako je sezona nastavljena posle pauze zbog pandemije korona virusa i samo su šampion Liverpul, Mančester siti i Mančester junajted osvojili više bodova otkako je Murinjo došao, uprkos povredi najboljeg strelca Totenhema Harija Kejna i Son Hjun Mina.



Totenhem je trenutno sedmi i zaostaje bod za Vulverhemptonom na šestom mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evropa.



"Mislim da bismo bili bolji od toga bez problema koji su nas zadesili. Nijedan tim nije imao slične probleme. U najtežim trenucima sezone pričao sam o preživljavanju kako bismo mogli da budemo u poziciji da se borimo za to. Činjenica da smo četvrti od mog dolaska, bez (Uga) Ljorisa, Harija Kejna, (Muse) Sisoka i Sona, je dobar pokazatelj potencijala koji imamo i posla koji radimo", rekao je Murinjo za Skaj.



"U fudbalu se ne radi o tome šta zaslužujete već o tome šta dobijete. Moramo da pobedimo u preostale dve utakmice", dodao je portugalski trener.









Pobeda protiv Lestera i Kristal Palasa bi omogućila Totenhemu najmanje sedmo mesto na tabeli, što bi mu bilo dovoljno za kvalifikacije, u slučaju da Arsenal ne osvoji FA kup.



"Na prilično šaljiv način kažem igračima: 'Još dve pobede i osvajamo Ligu Evrope'. Znam da to nije tako i da je Liga Evrope dugo takmičenje sa dobrim ekipama, nekim iz Lige šampiona, što ga čini zaista teškim. To je samo pokušaj da motivišem igrače pošto je naš nivo Liga šampiona", rekao je Morinjo.



"Samo pokušavam da motivišem trupe. Nije moguće da Šefild junajted, Vulvsi ili Arsenal imaju veču motivaciju od nas da se dokopaju jedne od tih pozicija. Igrati u Ligi Evrope je dobro, možeš da rotiraš igrače i to je fantastično iskustvo za mlađe kojima bi Liga šampiona došla prerano", dodao je Morinjo.



Utakmica Totenhem - Lester igra se u nedelju u Londonu.