Murinjo ljut zbog Kejna!

Problem oko Harija Kejna. Situacija je veoma jasna, nije povređen, ali umor mišića postoji, odigrao je već mnogo mečeva. Možda će biti lakše jer će ga u LE menjati Vinisijus koji je stigao na pozajmicu iz Portugala, ali svejedno, Murinjo je ljut na engleskog selektora.



Naime, on je Sautgejtu rekao da bi trebalo da poštedi Kejna protiv Danaca kako bi ga malo odmorio i sačuvao. Kejn nije igrao protiv Velšana zbog povrede, a protiv Belgije je bio na klupi, problem je, kako rekosmo, zamor mišića.



Murinjo se plaši da bi igrač koji je već nastupao na osam utakmica ove sezone previše korišćen jer je igrao i protiv Bugara i Severnih Makedonaca. To, drugim rečima, znači da je Kejn fudbaler sa najviše nastupa u Totenhemu ove sezone. On je mašina, osam golova i sedam asistencija za reprezentaciju i Totenhem.



Ali, Murinjo se boji da se ne povredi protiv Danske, Totenhem čeka Vest Hem i Brajton, ide Barnliju, računaju da mogu da uđu u seriju pobeda, bez Kejna bi to bilo teško.



Geri Lineker smatra da igrač treba da odluči.







"U principu, ako se ne oseća dobro i umoran je, trebalo bi to da kaže, ali ako želi da igra, ne vidim što Murinjo pravi problem", kaže legendarni napadač.