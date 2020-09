Murinjo, kapa dole, potez Portugalca o kojem će se pričati!

Žoze Murinjo je često na udaru kritika, mediji širom Evrope gotovo da jedva čekaju loša izdanja njegovih ekipa kako bi mu dodali so na ranu.



Teško je reći da je ikome išta skrivio, osim što je tokom svoje trenerske karijere osvojio sve što je mogao, pa je jasno da to mnogima smeta.



Ipak, šta god ljudi pričali o Murinju, on je u bezbroj navrata pokazao da je veliki čovek.



Tako je bilo i juče, na konferenciji za medije uoči utakmice između Totenhema i Škendije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.



Naime, pred kraj konferencije za medije pitanje je hteo da postavi jedan makedonski novinar, ali za to navodno nije dobio priliku, Murinjo je već odlazio.



Ipak, Portugalac se vratio da sasluša i njegovo pitanje.



Dotični Igor Aleksandrović je Murinju u emotivnom izlaganju objasnio da je sa svojim preminulim ocem pomno pratio karijeru Žozea Murinja i da je njegov otac obožavao Portugalca.



Rekao je da je od oca dobio zadatak da se jednog dana slika sa Murinjom, što je on i zamolio portugalskog stručnjaka, kada god mu to bude odgovaralo.





Trener Totenhema je istakao da je počastvovan i da ne zaslužuje takve pohvale i da će naravno istog momenta izaći u susret makedonskom novinaru, o čemu svedoči i slika u prilogu.