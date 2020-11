Murinjo i Gvardiola - Nikad izvini, oteo si mu posao!

Nema mnogo toga što nije rečeno o odnosu i rivalstvu Pepa Gvardiole i Žozea Murinja i taj dualitet dva potpuno različita karaktera uvek nekako baci senku i na njihove timove, bilo da je u pitanju „El Klasiko“, sudari Sitija i Junajteda, i sada „Građana“ i „Pevaca“.



Počelo je kao prijateljstvo, Murinjo sada izjavljuje da uvek prvo na to pomisli, i da je to njegovo omiljeno sećanje na Gvardiolu, tri godine mu je bio trener, makar i pomoćni u Barseloni.



Tamo su ga podsmešljivo zvali „Prevodilac“ jer je došao sa Ser Bobijem, i čak nije doslovno pričao ono što kaže Englez, već je na svoj način tumačio utakmice. Ali, ostao je i sa Van Galom, čak kada je osvojena titula, vikao „Barsa je moj klub i ostaće mi u srcu“. Svedoci iz tog vremena kažu da su Murinjo i Gvardiola imali odličan odnos.



Ali, Barsa je ujela za srce Murinja. On je naoružan papirima, shemama, idejama došao 2008. na sastanak u hotel „Meriot“ u Barseloni, danas će Ćiki Begristajn reći da je do sastanka došlo na zahtev Mendeša, i da Barsa nije bila posebno zainteresovana za Portugalca.







Murinjo je uveravao direktore Katalonaca da nije defanzivac, pozivao se na prvu sezonu u Čelsiju, 4-3-3 formaciju izneo im svoje ideje o timu. Bio je uveren da mu posao neće izmaći, ali Barsina klika je čuvala posao za nekog svoga. Rajkarda je nasledio Gvardiola tada trener drugog tima i čovek koji je samo dve godine ranije u Meksiku završio fudbalsku karijeru.



I tada počinje neprijateljstvo, za Murinja to je bila izdaja, on se radovao već za dve godine na „Kamp Nou“ dok je Valdes pokušavao da ga istera sa terena, pošto je Inter izgubio sa 1:0 revanš polufinala Lige šampiona. Najslađi poraz u karijeri, kako ga zove Portugalac, sa deset igrača, na poluvremenu dok je Pep davao uputstva Ibrahimoviću, Murinjo je prišao i rekao iznenađenom treneru rivala: „Nemoj da slavite, nije još gotovo“.













I nije bilo, zahvaljujući pobedi od 3:1 u prvom meču, Portugalac je prošao u finale sa Italijanima i na „Bernabeu“ protiv nekadašnjeg mentora Van Gala osvojio titulu. To je bila tripla kruna za Inter, titula prvaka Evrope protiv Bajerna i poslednji trenutak za Murinja, on je ostao u gradu, nije se ni vratio na slavlje u Milano, potpisao je ugovor sa Realom.



Odnosi su bili do te mere zatrovani dolaskom Murinja u Španiju, da je patila i reprezentacija. Primio je pet komada od Barselone na prvom „El Klasiku“, ali je te godine osvojio kup, Ronaldo je u produžetku srušio Barsu.



„Najbolju“ Barsu u istoriji“, ispraviće nas Murinjo, koji je sledeće godine oteo titulu Gvardioli u rekordnoj sezoni „Los Blankosa“. Ali, ne pre nego što je pokojnom Titu Vilanovi nabio prst u oko, i pre nego što je izgubio u Ligi šampiona od Barse, ponovo uz isključenje i optuživanje UEFA za zaveru.



Dobio je na neki način priznanje, kada je u Superkupu Bajern savladao Čelsi, oba trenera su tek stigla na klupu, ponovo je ostao sa desetoricom.



„Izgleda da postoji neko pravilo da kada igram protiv Gvardiole moram sa desetoricom“, jetko je komentarisao Murinjo.







Nije se samo on žalio na sudije, Pep je u onom čuvenom finalu kupa rekao da sudija mora da vidi mnogo dobro kada je poništio gol Pedra zbog ofsajda od dva centimetra. Tada je primetio i da ne može da se meri sa Murinjom u sali za novinare, da je on pravi bos van terena. To je začinio psovkama, a navodno su ga igrači dočekali ovacijama u hotelu, svima je bilo dosta Murinja.



Murinjo je svojevremeno tvrdio da je Gvardiola ćelav jer ne uživa u fudbalu, kao odgovor na Pepove tvrdnje da Murinjo želi visoku travu kako bi lopta bila sporija i da to prija njegovom stilu fudbala.







On je dodao da bira pogrešno, ne ide u klubove i zemlje gde ekonom može da osvoji titulu. Aludirao je jasno na Pepov boravak u Bavarskoj kada je osvajao domaće trofeje bez otpora.



Neko primirje su ipak sklopili 2016. godine kada je Murinjo stigao u grad, složili su se da ne bi trebalo da destabilizuju jedan drugog jer će to iskoristiti drugi rivali.













Pep se uvek čuvao teških reči kada je Portugalac u pitanju, mada je u svojoj knjizi priznao da su ga neke izjave rivala bolele. Ali, kada su se našli u Mančesteru, ni jedni ni drugi nisu bili blizu titule, Čelsi je osvojio, Murinjo je sa Junajtedom uzeo LE i Liga kup, a Gvardiola tek gradio veliki Siti. Sledeće sezone je ostavio dvadesetak bodova Junajted, ali Murinjo ne bi bio to što jeste, da nije rekao da je to njegova najbolja sezona u karijeri, jer Siti ima mnogo bolje igrače i mnogo je više uložio u ekipu.









„Čini mi se da Murinja ljudi ne cene dovoljno, on je osvojio sve, radio u velikim klubovima, to će biti vidljivo za 10 ili 15 godina, šta je napravio“, rekao je Gvardiola.



On za razliku od Murinja, odnos iz Barse ne ocenjuje kao prijateljski, ali kaže da je imao poštovanje za pomoćnog trenera i da su razmenjivali ideje. Bio je ljut kada je Murinjo posle čuvenog polufinala Lige šampiona rekao da bi voleo da Gvardiola jednom na dostojan način osvoji „Klempavka“.







„Pošto je pobeđivao u obraćanju novinarima, možda mu je trebalo dati pehar neka nosi kući i neka se zabavlja“, nije ostao dužan Katalonac, to je i napisano u jednom od knjiga koje se bave odnosom njih dvojice u vreme kada je Murinjo bio u Realu.







Pep ima pozitivan skor protiv Murinja, pobedio ga je 11 puta, izgubio šest mečeva, šest je završeno remijem. Ali kako rekosmo, jedino je Klop više puta dobio Gvardiolu od Murinja.



Novo poglavlje za vikend, Murinjo je tukao Gvardiolu u februaru u drugom delu prvenstva, bolje je startovao ove sezone, ali svaki okršaj je priča za sebe. Jedno je sigurno, nijedan neće odstupiti od svoje filozofije...