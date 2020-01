"Murinjo-efekat"? Poketino se verovatno smeje u Argentini!

Sve je počelo idilično, Murinjo je stigao u severni London, osvojio 12 od 15 bodova, smanjio razliku za ekipama iz top 4 na samo tri boda.



Najavio je zastrašujući raspored od februara kada će stvari biti jasnije i kada se vraća Liga šampiona, ali "Murinjo efekat" je izbledeo.



U stvari, analiza rezultata Totenhema pokazuje da je medeni mesec bio izuzetno kratak.



Jučerašnji poraz u Sautemptonu dodatno je razgolitio Totenhem. Pre toga ih je Čelsi dobio kod kuće i opet im pobegao na pristojnih šest bodova, a usledile su dve gorke pilule. Jedna je remi protiv Noriča, davljenika, a osim poraza u Sautemptonu, jedino što su dobili je meč sa Brajtonom, i to uz puno sreće i preokretom.



Murinjo je optužio jeftino primljene golove za uzrok, rekao da je potrebno vreme, odapeo otrovnu strelicu ka Poketinu uz konstataciju da je najkomplikovanije spakovati novi defanzivni sistem.



Ali, na kraju dana, Poketino je smenjen jer je osvajao ove sezone prosečno 1.4 bodova u PL. Znate li šta se promenilo od kada je stigao Murinjo?



Ništa, Totenhem i dalje osvaja 1.4 boda po meču, istina daju više golova, dva po meču, ali ova odbrana nije standard za top 4. Murinjo je izmenjao devet igrača u pokušaju da formira poslednju četvorku, rezultati su nikakvi, jedino je Njukasl primio više golova posle direktnih grešaka odbrane.



Gaf protiv Sejntsa, ponašanje Portugalca nisu neočekivani, čim krene loše, on negde zagubi manire.



Doduše, sada su šest bodova od četvrtog mesta, ali to nije zasluga Totenhema, već pad forme Čelsija. Ispred Murinja je i Junajted, sa bodom više. Ništa nije izgubljeno, ali kako rekosmo, medenom mesecu je kraj...