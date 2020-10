Murinjo dobio 'molbu', šta 55 miliona ljudi očekuje od "Posebnog"?

Sinoć je Totenhem obezbedio plasman u grupnu fazu Lige Evrope.



Murinjovi momci su sa 7:2 savladali Makabi, Hari Kejn je postigao het-trik i izašao. Po mnogima kapiten "pevaca" je morao i ranije da napusti teren, već na poluvremenu je bilo 4:1 za domaći tim a za dva dana se ide u goste Mančester Junajtedu.



Sa druge strane, i Garet Sautgejt je reagovao. Engleski mediji pišu kako 55 miliona Engleza brižno posmatra formu Harija Kejna, apelovao je na Murinja da napadač mora u što boljem stanju da dočeka predstojeći EURO te da Murinja mora da ga poštedi kad može.



"Sve što Žoze mora da uradi jeste da tokom aprila i maja brine oko Kejna, zato što 55 miliona ljudi računa na njega. To naravno funkcioniše u oba pravca. Žoze je odličan, Kejn je u dobroj formi. Čuo sam ga da kaže to, neće da telefonira, ali sačekao je na stadionu i rekao nam je to. Malo sam razočaran što nisam jedan od njegovih prijatelja, Stiv Holand jeste, ali da budemo fer imam solidan odnos sa njim već neko vreme", izjavio je Sautgejt.















Sautgejt je takođe najavio razgovore oko povratka Vardija u reprezentaciju. Napadač Lestera je u odličnoj formi a iz "Gordog Albiona" se povukao po kraju Svetskog prvenstva u Rusiji.







Kejnu posle Junajteda sledi gust raspored sa reprezentacijom, Engleska će imati tri meča tokom pauze. Očekuje se da Kejn ne nastupi na sva tri, po povratku ga čekaju još tri utakmice sa Totenhemom do kraja meseca.



Ubitačan tempo.