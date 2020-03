Murinjo besan na investiciju od 70 miliona: "Nemamo sredinu terena!"

Totenhem nije uspeo da pobedi Barnli u gostima, "pevci" su i gubili posle prvih 45 minuta, ali siguran penal Dele Alija je doneo bod gostima.



Murinjo je posle prvog poluvremena ekspresno izvršio dvostruku izmenu - Tanži Ndombele i Skip su napustili teren, a na isti ušli Lo Selso i Moura.



Francuski vezni igrač je letos plaćen sa bonusima skoro 70 miliona evra, ali njegova forma nije na očekivanom nivou.



"Moje zapažanje je da u prvom poluvremenu nismo imali vezni deo terena, prosto. Važnije od taktike jeste da imate igrače u vezi koji žele loptu, koji povezuju igru, igraju presing, osvajaju lopte nazad, pobeđuju u duelima i mi to nismo imali. Skipa neću kritikovati, ali Tanži je imao dosta vremena da pokaže svoj nivo. Znam da je igranje u PL dosta teško, nekim igračima treba dosta vremena da se naviknu. Ali igrač sa njegovim potencijalom, sa njegovom odgovornošću, mislim da je vreme da nam da više nego do sada", izjavio je "Posebni" po kraju meča.



Totenhem se sada okreće revanšu u Lajcpigu. "Bikovi" su slavili u prvom meču u Londonu sa 1:0, videćemo da li Murinjov tim može u utorak do iznenađenja i preokreta.