Mučenje Juventusa, ali posle crvenog kartona sve je bilo lakše!

Juventus se mučio prvo poluvreme, ali su stvari došle na svoje mesto u drugom. Na kraju slavlje protiv Lećea, bilo je 4:0 (0:0).Počelo je šansom Rispolija za Leće kada je katastrofalno šutirao, a onda je i Kristijano Ronaldo na drugoj strani pokušao makazicama - neuspešno.Igrao se 32. minut kada se desio ključni detalj meča, tada je Bentankur video šansu da oduzme loptu Lućioniju koji je bio poslednji igrač odbrane, učinio je to, a pomenuti štoper Lećea je napravio faul za crveni karton.Od tada dve kolosalne šanse za Juve u prvom delu igre, Ronaldo je prebacio loptu preko gola sa par metara, a onda je i Bernardeski bio očajan iz blizine.Nismo dugo čekali da Juve dođe do prednosti.Igrao se 53. minut kada je Dibala fantastično šutirao, pogodio rašlje sa ivice šesnaesterca za 1:0. Osam minuta kasnije Rosetini pravi faul nad Ronaldom u kaznenom prostoru, sudija pokazuje na penal, a Ronaldo je uzeo loptu u ruke, pogodio i ovaj put za nedostižnu prednost domaćina, imajući u vidu da su gosti igrali sa igračem manje.Bilo je pitanje kojim rezultatom će se završiti ova utakmica, a Juve je postigao još dva gola.Da polako dostiže formu, Kristijano Ronaldo je pokazao u 83. minutu kada je petom dodao do Iguaina koji pogađa za 3:0 , a konačnih 4:0 delo je Matijsa De Lihta samo dva minuta kasnije