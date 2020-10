Može li Milan do titule? Sa Srbinom svakako, velike navijače imaju u Humskoj!

Milan je sjajno startovao, na pobede u prvenstvu nadovezao se i trijumf protiv Seltika u LE, nisu igrali dobro kao protiv Intera, ali su slavili.



Međutim, prvenstvo je prioritet i u klubu to znaju, povratak u Ligu šampiona nakon sedam godina bi bio veliki korak napred.



Navijači su nerealni pričaju o tituli.



"Svakako da postoje tri ili četiri ekipe koje su ispred nas, ali sa pojačanjima u januaru, ako budemo u dobroj poziciji ništa nije nemoguće", kaže Stefano Pioli.



"Mi znamo gde smo, šta smo, imamo kvalitet, ali potreban je novi skok, a to možemo da dobijemo u prelaznom roku, da li u januaru ili na leto, to nije moje da pričam", dodaje trener koji je na opšte iznenađenje ostao na klupi iako je bilo viđeno da stigne Ragnik.



Milan se predomislio i nije pogrešio.







Ono što Pioli nije rekao, a danas pišu mediji je da prva meta ostaje Nikola Milenković. On je želja trenera za januara, a s obzirom da nije produžio ugovor, a narednog leta ući će u poslednju sezonu, "Bleki" bi mogao da bude prodat. Fiorentina traži 40 miliona, videćemo hoće li Milan zagristi, tu je i Inter koji bi sigurno platio pomenutu sumu da je uspeo da proda Škrinjara.



Ovako sve je odloženo za januar, Milenković je igrač koji apsolutno može da odgovori svakoj formaciji, štoper i po potrebni desni bek, sigurno jedan od najboljih defanzivaca Serije A.



Nada se i Partizan koji bi dobio par miliona od transfera, muzika za njihove uši je poruka Fiorentine da ne prihvataju nikakve trejdove, kusure u igračima, žele samo novac.









Videćemo šta će biti u januaru, ali procena Milana je da ako ostanu u vrhu, sa Milenkovićem i eventualno još jednim kreativcem koji bi bio alternativa za Čalhanoglua, mogli bi da se uključe u borbu za titulu.



Milan je dobio osam mečeva u nizu od početka sezone, računajući i evropske kvalifikacije, a od nastavka prošlog šampionata, posle lokdauna i prekida, MIlan je neporažen 21 meč, u 19 su postigli najmanje dva gola, a dali su posle remija sa Juventusom bez golova, zatresli su protivničku mrežu u 20 utakmica, I to je napad koji je u martu nakon poraza od Đenove bio četvrti najgori u Seriji A sa svega 28 golova u 26 mečeva.