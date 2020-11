Može biti samo jedan i to je Kristijano! Italija u čudu, sudbina Portugalca se zna!

Niko nikada u Juventusu, a prošlo je mnogo igrača koji su bili najbolji na svetu i osvajali priznanja za to, nema ovakve brojeve.



Kristijano Ronaldo je jedini čovek u istoriji jednog od najvećih klubova na svetu koji je dao pet golova u svojih prvih pet mečeva u sezoni.



Uz to, on je prešao i legendarnog Del Pjera, u prvih 69 mečeva dao 60 golova za Juve, Trezegeu koji je najbolji strelac od stranaca u istoriji kluba bilo je potrebno blizu 100 mečeva.



Način na koji je za četiri minuta postigao dva gola nije zaprepastio Italijane, ali je još jednom pokazao koliko znači Ronaldo za Juventus, nema svrhe kriti, kažu mediji, sa njim u timu to je potpuno drugačija ekipa.



Iako mu se spočitava da je sebičan, da misli samo na golove, ono drugo što donosi timu je neprocenjivo.



"Srećni smo što igra za nas, on je vanzemaljac, uvek je spreman da igra", kaže Andrea Pirlo.











I dalje se priča o Pari Sen Žermenu, pisali smo o računici Juventusa kada je njegov ugovor u pitanju, o tome da bi mogao da oslobodi prostor u budžetu za pojačanja, ali stiče se utisak da od toga nema ništa.



"Ne nasedajte na vesti, on je igrač Juventusa i to će ostati", rekao je sinoć direktor Fabio Paratići.



"Budite sigurni, Ronaldo ne ide nigde", dodao je transfer guru Bjankonera.



Inače, Ronaldo je sinoć preskočio Puškaša na večnoj listi strelaca u klubovima i nacionalnim reprezentacijama, ispred njega je sada Pele sa 761 golom (Ronaldo je dao 748 u karijeri), a prvi je Jozef Bićan sa 805 golova. Popularni "Pepi", legenda Slavije za koju je dao blizu 400 golova. On je posle rata imao ponudu Juventusa, ali se plašio da će komunisti doći na vlasti u Italiji. Ostao je u Pragu, ali tamo su komunisti preuzeli vlast....







Nije daleko od Ronalda, ako nastavi ovim tempom, Portugalac će sigurno postati najbolji strelac u istoriji fudbala.



Mediji su sada promenili priču o Juventusu, izgleda da je Artur ipak veliko pojačanje, Pirlo kaže da je to igrač koga je čekao, a da ni sam Rabio ne zna koliko je dobar. Čini se da šampion lagano kompletira redove, dolazi do igre koju želi, sada ih čeka paklen raspored.



Naime, slede dueli sa Ferencvarošom i Beneventom, pa onda Dinamo Kijev stiže u Torino. Sa dve pobede u Ligi šampiona Juventus bi izborio top 16, zatoim će igrati "Derbi dela Mole" pre puta u Barselonu.



Posle završetka takmičenja u Ligi šampiona, slede gostovanje Đenovi, mečevi sa Atalantom i Udinezeom kod kuće i put u Parmu.



Raspored je takav da rivali nisu prejaki i čini se da su u pravo vreme stigli do forme i da je sada šansa da eventualno preuzmu prvo mesto i možda i do praznika naprave razliku.