Morati kao Berluskoni, ovo će biti njegov novi klub!

Masimo Morati se vraća u fudbal. Kao i Silvio Berluskoni, on će kupiti klub, podsetimo "Vitez" je nakon napuštanja Milana kupio Moncu koja je do izbijanja epidemije vodila na tabeli i sigurno će naredne godine igrati u Seriji B.



Masimo Morati pregovara sa sadašnjim vlasnikom kluba Arvedijem o kupovini Kremonezea.



Ovaj tim je u drugoj ligi, pokušava da ne ispadne u treću, a prošle godine vlasnik je uložio dosta novca u pokušaju da klub iz Kremone vrati u Seriju A.



Inače, Morati je ranije razmišljao o Ređini, ali je ovo mnogo realnija opcija jer je Kremona blizu Milana. Upravljao bi njegov sin Anđelo, a mlađi se verovatno ne sećaju kada je Kremoneze, najpoznatiji po graditeljima violina, ali i Đanluki Vijaliju igrao u Seriji A.



Bilo je to zlatno doba kluba, ali i "kalća", oni su tri puta ulazili 80-tih, ispadali, a poslednji put 90-tih pod Điđijem Simonijem su uspeli od 1993. do 1996. da budu članovi elite.