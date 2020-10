Morata se "pretvorio" u Ronalda, Juve silan na startu LŠ!

Fudbaleri Juventusa pobedom su otvorili novu sezonu u Ligi šampiona pošto su u Kijevu, uz prisustvo navijača, pobedili Dinamo rezultatom 2:0 (0:0).





Heroj Juventusa bio je dvostruki strelac Alvaro Morata koji se potrudio da nadomesti izostanak Ronalda i pogodi u 46. i 84. minutu.





Andrea Pirlo je morao da kombinuje, pošto je Kristijano Ronaldo zaražen, Matijs de Liht povređen, a Paolo Dibala nedovoljno spreman. Izveo je ponovo formaciju 3-4-1-2, napad su predvodili Morata i Kuluševski, iza je bio Remzi, a po bokovima Kijeza i Kuadrado, dok su vezu držali Bentankur i Rabio. Problem je nastao već u 19. minutu kada je Pirlo morao da menja u odbrani, Kjelini se povredio, pa se Demiral pridružio Bonućiju i Danilu.



Ipak, to nije smetalo Juventusu da dominira tokom većeg dela susreta i da dođe do veoma važne pobede na startu nove sezone u Ligi šampiona, posle turbuletnog starta u Seriji A.



U prvom poluvremenu najopasniji je bio Kuluševski, koji je imao najatraktiniji potez petom, u stilu Aleksa Del Pjera (sećate se gola iz finala 1997. protiv Dortmunda).



Pokušao je i Kijelini glavom pre izlaska iz igre, kao i Kijeza, dok su domaći uputili jedan udarac u okvir gola i to sa polovine terena.









Tek što je počelo drugo poluvreme, Juventus je poveo. Kijeza je lepo prošao po levom boku i centrirao, Remzi ostavio petom za Kuluševskog, koji opet dobro šutira, ali je ipak



Juve je u italijanskom stilu sve držao pod kontrolom posle vođstva, "ubio" je igru, tempo je opao, a Lučeskuov tim nije imao dovoljno kvaliteta da ozbiljnije ugrozi jačeg rivala.



Pirlo je konačno uveo i Dibalu, prvi put ove sezone, Argentinac je zamenio odličnog Kuluševskog, da bi desetak minuta pojačao i osvežio vezni red, pošto su ušli Artur i Bernardeski umesto Remzija i Bentankura.

Pet minuta kasnije, sve je bilo gotovo. U 84. minutu, Kuadrado je kao na tacni pogodio Moratu, koji je maestralno pobegao između dvojice igrača





Juventus sada sa mnogo više mira dočekuje naredne dve utakmice kod kuće, protiv Verone u subotu i onda sledi poslastica u sredu kada u Torino stiže Barselona, koja večeras dočekuje Ferencvaroš.