Morata pogodio u 52. sekundi, Beltran doneo Selti opstanak, igrao i Šaponjić

Fudbaleri Selte i Atletiko Madrida remizirali su rezultatom 1:1 (0:1) u 35. kolu La Lige.Madriđani su poveli već u prvom minutu, tek pošto su krenuli sa centra, posle akcije sa desne strane, Anhel Korea je proigrao Moratu u petercu, koji pogađa za 0:1. Selta je uspela da se vrati u meč, u finišu prvog dela igre Brais Mendesa je bio za malo neprecizan i Atletiko je na pauzu otišao sa golom viška.Tek što je počelo drugo poluvreme, Selta je čudnim golom Beltrana, koji je nekako lobovao Oblaka, došla do izjednačenja. U finišu utakmice, šansu je dobio i naš Ivan Šaponjić, koji je na terenu proveo desetak minuta, ali nije mogao da pomogne Atletiku da dođe do pobede.Treba istaći da su domaći u nadoknadi vremena tražili i penal zbog granja rukom u kaznenom prostoru Atletika, ali je sudija procenio da to nije za najstrožu kaznu.