Molba Mesiju od prvotimca Liverpula: "Nemoj u PL, za mene je najbolje da ostaneš u Španiji"

Čitav svet se uspaničio, Lionel Mesi je u centru pažnje, velike su šanse da ode iz Barselone ovog leta.



Mančester siti je glavni konkurent da dovede ovog fudbalera, a fudbaler Liverpula Endi Robertson je govorio da ga ne želi u Premijer ligi.



"Nadam se da se to neće desiti. Gledam to potpuno sebično, ja se zaista nadam da će ostati u Barseloni", rekao je Endi Robertson, reprezentativac Škotske pred utakmicu sa Izraelom u Ligi nacija.



"On je jedan od najboljih ikada koji su igrali ovu igru i ne želite ga među svojim rivalima.



Igrao sam dva puta protiv njega i to su bile moje najteže utakmice u karijeri. Za mene je najbolje da ostane u Španiji", rekao je iskreni Robertson.