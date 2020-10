Mohamed Salah je LJUDINA, odbranio beskućnika!

Mohamed Salah je sjajan čovek i to svi znaju. Egipćanin je pomogao mnogima, u domovini je pravi heroj, a veličinu je pokazao i nedavno nakon pobede nad Arsenalom.



Na benzinskoj pumpi grupa mladića je maltretirala beskućnika, slavni fudbaler se umešao.



"Ovo može vama da se desi za nekoliko godina", rekao je "Hadi".



Mladići su se povukli, a Salah je dao nesrećnom čoveku 100 funti.



Kamere su sve snimile, priča je procurela u medije, a Danijel Krejg je rekao da navija za Liverpul.



"Onakav kakav je na terenu, takav je i van njega. Nisam mogao da verujem, mislio sam da haluciniram, a on me je spasao i dao mi i 100 funti. Čovek je legenda", izjavio je Krejg.