Moćnom Bajernu "dupla kruna"! Sad napad na LŠ!

Završena je i sezona u Nemačkoj apsolutnom dominacijom Bajerna, iako nije izgledalo tako na početku ove sezone.Već posle pola sata se praktično znalo ko će voditi glavnu reč i ko će biti apsolutni favorit da podigne trofej.Počelo je fantastičnim golom Davida Alabe u 16. minutu utakmice iz slobodnog udarca , a osam minuta kasnije fantastična akcija koja je išla preko Kimiha, dodao je do Gnabrija koji rutinski pogađa za 2:0. Igrao se 59. minut kada je Bajern stigao i do 3:0 na neverovatan način. Manuel Nojer je ispucao loptu daleko od svog gola, pronašao je Levandovskog koji odmah šutira, golman Hradecki se obrukao, 3:0.Jedno od stvari što je ekipa Leverkuzena uspela da odradi do kraja jeste gol Svena Bendera nakon kornera, a Bajern je uspeo da postigne još jedan do kraja utakmice.