Moćan je Kadiz, ne može mu ništa ni Dmitrović!

Nema boljeg od Kadiza u gostima ove sezone.



Igraju "ludo", nakon što su savladali Real Madrid sa 0:1, večeras su savladali Eibar sa 0:2 čime su stigli do četvrte pobede na strani u isto toliko mečeva. Nije to sve, gol-razlika im je na strani ove sezone 6:0.



Videli smo "blickrig" Kadiza u prvom poluvremenu, prvo je Negredo načeo Dmitrovića u 36. minutu, da bi Sančez postavio konačnih 2:0 tri minuta kasnije.



Eibaru je ovaj poraz došao nakon one pobede protiv Sevilje u gostima, a nakon osam kola imaju isto toliko bodova.



Kadiz, sa druge strane, ima 14 bodova i nalazi se na deobi prvog mesta, ali i sa dve utakmice više od Real Madrida i Granade.