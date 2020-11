Mnogi se danas pitaju, zašto Ole češće ne igra u ovoj postavi?

Fudbaleri Mančester Junajteda gostuju Bašakšehiru, a Ole Gunar Solskjer je izveo zanimljiv sastav.



Ono što je najvažnije, Din Henderson je konačno dobio mesto na golu ispred Davida De Hee, a u startnoj postavi je i Doni van de Bek, koga navijači odavno žele od prvog minuta. Tu je i Aksel Tuanzebe koji je blistao protiv Pari Sen Žermena, pa društvenim mrežama već kruži pitanje što Ole Gunar Solskjer češće ne izvodi ovakvu postavu?



U prevodu, da malo "ohladi" Pola Pogbu, Mektomineja, Lindelofa i Freda, jer i dalje je tu trio Bruno, Marsijal, Rašford, a pomagaće im iza Matić, Mata i pomenuti Van de Bek.



Zanimljiva postava Junajteda, u formaciji 4-3-1-2, gde će Matić igrati zadnjeg veznog, Mata i Van de Bek polulevo i poludesno, a Bruno kao ofazivac.

Na drugoj strani, Danijel Aleksić je u startnoj postavi Bašakšehira.



