MLS se vratila, protest u prvom planu

Utakmicom Orlanda i Intera iz Majamija nastavljena je MLS liga posle gotovo četiri meseca pauze zbog pandemije korona virusa. Orlando je pobedio ekipu čiji je suvlasnik nekadašnji engleski reprezentativac Dejvid Bekam sa 2:1, golom Nanija u sedmom minutu nadoknade vremena.

Nekoliko desetina igrača izašlo je na teren uoči početka utakmice, obučeni u crne majice sa porukama: "Ćutanje je nasilje" i "Crni i ponosni", podigli su pesnicu i držali je u vazduhu osam minuta i 46 sekundi.



Oni su to uradili iz protesta zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda tokom intervencije policije u Mineapolisu 25. maja, kada je beli policajac držao koleno na njegovom vratu osam minuta i 46 sekundi.

"Bilo je veoma emotivno svima koji su bili tamo. Svi želimo promene u svetu. Želimo bolji svet - bez razlika, bez diskriminacije. Svi na svetu bi trebalo da zastanu na nekoliko minuta, da pomisle na našu decu i nauče ih kako da budu bolje osobe i kako da naprave bolji svet", rekao je Nani, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Fudbaleri Orlanda i Majamija su kleknuli na teren na centtru, dok su se igrači ostalih ekipa rasporedili oko njih.



Svi su nosili maske za lice sa porukom "Životi crnaca su važni".

Sve utakmice MLS lige odigraće se u kompleksu Diznivorlda u Orlandu bez publike, kao i ostatak sezone u NBA ligi. Fudbal će se igrati po nokaut sistemu i završiće se do 11. avgusta.

Fudbalski klub Dalas morao je da se povuče sa turnira u ponedeljak nakon što je 10 igrača i članova ekipe zaraženo korona virusom. Postoji mogućnost da isto uradi i Nešvil.

Orlando City and Inter Miami players take a knee, hold up black power fist during moment of silence before game #MLSisBack pic.twitter.com/G2BMm7wiEI