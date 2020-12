Mitre, gde si? Pakao šta mu radi trener!

Da je sve kako treba, Aleksandar Mitrović bi danas zaigrao protiv Liverpula za Fulam, ali to nije slučaj.



Reprezentativac Srbije i čovek koji preti da bude najbolji strelac u istoriji svih naših reprezentacija, ma kako se one zvale, danas nije ni na klupi, a razlog nije povreda.



Tako makar kaže Skot Parker, pitali su ga zašto nema Mitrovića u startnoj postavi što više nije ni iznenađenje, ali jeste da ga nema ni na klupi.



Nešto se dešava, to je sigurno, Mitar nije čovek koji će sedeti na klupi, posebno ne u Fulamu koji je uveo u Premijer ligu prošle sezone.



Sa druge strane, trener Parker ima razloga za zadovoljstvo i opravdano je izostavio Mitra, pošto Fulam vodi sa 1:0 protiv Liverpula u ovom trenutku dok pišemo vest.