Mitre, dobrodošao nazad u PL! (TVITOVI)

Aleksandar Mitrović je ove sezone najzaslužniji za plasman Fulama u Premijer ligu.



Srpski napadač kao najefikasniji igrač čitavog engleskog fudbala je direktno doneo Fulamu 29 bodova ove sezone, pa je jasno koliko im je bitan.



Fulam je danas savladao Brentford u finalu plej-ofa sa 2:1 nakon produžetaka, a svi su srećni zbog povratka Mitrovića u PL.



Pogledajte i par tvitova.

Welcome back Fulham

Thanks to mitrovic for staying and helping them back

Fulham's decision to reject a 50m Euro offer for Mitrovic from a European club last summer has well and truly paid off.

Fulham are going straight back up with a mediocre squad and manager. Mitrovic the clear difference. Watford have a great chance of going back up should they act 70% smart in recruitment and head coach choice

Mitrovic deserves this. He's really been loyal to the club.

Mitrovic back in the Prem





"Dobrodošao nazad, Fulame! Hvala Mitroviću što je ostao i pomogao da se vratimo""Fulamova odluka da odbije 50 miliona za Mitrovića od evropskog kluba prošlog leta je bila dobra i isplatila se.""Fulam se odmah vratio sa prosečnom postavom i menadžerom. Mitrović je jasna razlika...""Mitrović je zaslužio ovo. On je tako lojalan klubu"