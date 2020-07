Fulam ima šanse da ga gledamo u Premijer ligi, dokazali su to i danas pobedom nad Kardifom, ekipom sa kojom bi mogli da se sastanu u plej-ofu.Vođeni Aleksandrom Mitrovićem tim Fulama je slavio protiv Kardifa sa 2:0 (1:0).Prvi gol je delo srpskog napadača nakon penala, upravo je on bio oboren u kaznenom prostoru i sam je preuzeo odgovornost. Konačnih 2:0 delo je Onome.Situacija na tabeli je takva da VBA beži Fulamu 4 boda, ali ima i utakmicu manje, pa je teško verovati da u preostala tri kola može doći do smene na drugoj poziciji.