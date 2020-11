Miroljubivi derbi na "Etihadu"!

U derbiju Premijer lige Mančester siti je danas na "Etihadu" odigrao 1:1 protiv aktuelnog šampiona Liverpula.



U prvih desetak minuta Mančester siti je bio taj koji je imao posed lopte, ali već u 11. minutu je usledio šok po njih.



Mane je došao do lopte, ušao u kazneni prostor, tamo ga je oborio Voker, a sasvim zasluženo je dosuđen penal koji je iskoristio Mohamed Salah za 1:0.



Ne možemo reći da je neka od dve ekipe bila bolja od druge u narednom periodu, ali je Mančester siti bio taj koji je stigao do gola.



Odlična akcija koja je išla po desnoj strani, stigla je do De Brujnea koji dodaje do Žezusa, a ovaj u prijemu izbacuje jednog igrača, reklo bi se da je odbrana gostiju mogla i bolje da reaguje. Egzekucija je bila rutinska u tom 31. minutu.



Siti je tražio i drugi gol do kraja poluvremena, a stigli su i do penala.



Nakon što je konsultovan VAR, dosuđen je penal za Mančester siti, a Kevin De Brujne je uzeo stvar u svoje ruke i - promašio.



Do kraja poluvremena šansa za Aleksander-Arnolda, ali je Ederson dobro odbranio.









Golove iz prvog dela pogledajte OVDE.



U 55. minutu Žezus je imao novu šansu, ali je njegov udarac otišao pored gola, a Liverpul je polako preuzimao inicijativu, Siti se sve više branio.



Ušao je i Žota, ali nije vredelo, rezultat je ostao nerešen što odgovara svima u ligi, osim Liverpulu i Mančester sitiju koji su želeli pobedu.