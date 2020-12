Fudbaleri Sasuola pobedili su večeras Benevento sa 1:0, u 11. kolu Serije A.



Strelac je bio Domeniko Berardi u osmom minutu iz penala.



Sasuolo je od 49. minuta imao igrača manje pošto je isključen Haraslin, ali je zadržao prednost i osvojio važne bodove.







U timu Sasuola do 56. minuta igrao je Filip Đuričić, a onda ga je zamenio Boga.



Sasuolo je drugi na tabeli sa 22 boda, četiri manje do vodećeg Milana od kog ima utakmicu više i jasno je da će se zeleno-crni do kraja sezone boriti za plasman u Ligu šampiona.



Benevento zauzima 13. mesto sa 11 bodova.