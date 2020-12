Milvol – Niko nas ne voli i baš nas briga...

Za Milvol ste svi čuli, makar pogledali genijalne „Mućke“.



„Tvoj otac je uvek govorio da će Del jednoga dana biti bogat i na vrhu. Ali, sa druge strane, tvrdio je da će Milvol osvojiti kup“, kaže deka u jednoj epizodi.



I Delov tata umalo nije bio u pravu i to 2004.



Ali, vratićemo se na tu priču.



Ne možete da ne volite Milvol. Neka posvedoče reči Srbina koji je imao tu čast da devedesetih gleda „Dokere“ na jednoj utakmici Čempionšipa. Čitav stari „Den“ je zurio u njega, svi se poznaju, u pitanju je desetak hiljada ljudi. Legendarna je situacija kada su otkrili protivničkog navijača u svojim redovima. Jeo je pitu i niko ga nije dirnuo, ali mu je 90 minuta stadion pevao: „Udavi se u piti, debeli“.



Na putu za stadion nalazi se park u kome bračni parovi prave slike sa venčanja, znate one, srećni u lišću, poziraju u poslednjim trenucima Miholjskog leta. Ima problem, tim putem prolaze navijači Milvola na putu za svoj „novi“ Den. I jasno, najbolja fora je pokvariti slike sa svadbe.



Poznati kao nasilni, vezani za Pekam i njegove socijalne stanove, oni iz huliganskih dana neguju rivalstvo sa Čelsijevim „Head Huntersima“ To je jedan od najvećih navijačkih derbija u Engleskoj i na svetu, iako se retko sastaju. Milvol je „jo-jo“ klub između druge i treće lige, Čelsi je postao fensi, ruskim novcem stigao je do nezamislivih visina. Svejedno, ako bi se sastali, makar u kupu, letelo bi perje, stara neprijateljstva se ne zaboravljaju.







Od kada je Milvol igrao u finalu kupa 2004. godine, to je od manjih timova pošlo za rukom Bradfordu, i Kardifu. Kako i priliči situaciji, tim je vodio Denis Vajs, koga znate kao igrača Čelsija, ali koji je u Vimbldonu bio punopravni član „lude družine“.



U finalu su izgubili od Junajteda sa 3:0, lik koji je čuvao Kristijana Ronalda, Robi Rajan sada radi u metrou u Londonu kao električar. Kaže da se molio da Kristijano igra na drugoj strani. On se povukao 2008. godine, Ronaldo je dao gol, ostala dva su delo Van Nistelroja.







Najveća zvezda tog tima je bio Geri Kejhil koji je golovima doveo „Dokere“ do finala i kupio sebi ulaznicu za Everton. Australijanac je u polufinalu protiv Sanderlenda dao gol, rival je imao igrača manje.



Te sezone je klub iz Londona eliminisao Volsol, Telford, Barnsli, Tranmere i Sanderlend. Što se kaže otvorio im se žreb. Junajted ovu šansu nije smeo da propusti, jer zaostali su za Vengerovim „Nepobedivima“ 15 bodova, i ovo je poznato kao poslednji trofej Roja Kina u profesionalnoj karijeri, Kao kapiten je podigao FA kup i spasio sezonu.



U jednoj knjizi vođe huligana „Lavova“ on kaže (nećemo pominjati ime) da je bio razočaran što vidi toliko ljudi koji navijaju za Milvol na „Milenijumu“ u Kardifu (jer meč je bio igran u Velsu, pošto je građen novi Vembli). Napustio je meč na poluvremenu, kao i večina onih koji su redovni na „Denu“.



„Gde su svi ovi ljudi subotom popodne“, zapitao se...







Milvol je inače naredne godine, pošto je Junajted otišao u LŠ igrao u kupu UEFA i ispao na startu od Ferencvaroša. Inače, oni su 2013. igrali u polufinalu, a jedini put su 1988, uspeli da se dočepaju elite, završili su sredini tabele uz pomoć euforije, ali su već naredne godine ispali kao iz voza, bli su 23 boda ispod linije ispadanja.



Ali, ne brinu.



Jer što kaže slogan: „Mi smo Milvol, niko nas ne voli i nije nas briga“.



U PL se nadaju da nikada neće ući u elitu, našminkanoj ligi bi smetali...



Milvol je prošle godine bio osmi, sada je u sredini tabele specijalista za remije. Videćemo mogu li do baraža, na užas PL.