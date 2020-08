Miloju muke zadavao veliki Zvezdin promašaj, ali ga nije zaustavio!

Milojevićev Al Ahli je nastavio takmičenje u Super ligi Saudijske Arabije pobedom protiv Al-Hazema 4:2.



Mnogi su očekivali pobedu, posebno posle 2:0, a malo je falilo i da je ne vidimo.



Gareeb je već u 3. minutu doveo Al-Ahli u prednost, a u 50. minutu Al Soma je povisio na 2:0. Svi su već videli tri boda za Milojev tim, ali su se nešto pitali i fudbaleri Al-Hazema.



Za samo tri minuta su stigli do izjednačenja, Strandberg je bio strelac u 65. minutu, a onda i Džonatan Kafu u 68. Sigurno se sećate Kafua, igrao je za Ludogorec kada je i dao gol Zvezdi u kvalifikacijama za LŠ, a onda je zaigrao i za Zvezdu kada je bio očajan upravo kod Milojevića.



Ipak, Al-Ahli dolazi do pobede od 4:2 u samoj završnici meča, i to preko Haitama i Al-Harbija koji su pogađali u 86. i 88. minutu.