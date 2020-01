Miljenik "grobara" na izlaznim vratima Serije A: "Marko se plaši!"

Partizan je prošlog januara zaradio skoro dva miliona evra na prodaji Marka Jankovića u italijanski SPAL.



Ipak, Crnogorac nije oduševio u timu iz Ferare, ove sezone je upisao devet nastupa najčešće ulazeći sa klupe, pa su u italijanskom prvoligašu odlučili da ofanzivni vezista promeni sredinu.



"Najviše mi je žao zbog činjenice da Marko nije pokazao svoje kvalitete. Čini mi se da se plaši da preuzme odgovornost. On je fudbaler koji mora da rešava utakmice, da igra, a trenutno on radi samo jednostavne stvari. To nisu njegove karakteristike i najbolje je da ode negde gde će da igra i povrati samopouzdanje. Da ponovo bude igrač koga smo doveli", istakao je sportski direktor SPAL-a Davide Vanjati.



U igri je nekoliko italijanskih drugoligaša, navodno se spominjao i Askoli.



Marko Janković ostavio je dubok trag u Partizanu gde je i ponikao, ali je za prvi tim zaigrao tek po povratku iz Olimpijakosa.



Prvo na pozajmici, da bi ga "crno-beli" i otkupili, pa je odličnim igrama dobio i transfer u Seriju A gde se, po svemu sudeći, neće još dugo zadržati.