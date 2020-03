Milito i Murinjo... kakav je to spoj bio!

Te godine, Inter je napravio istorijski uspeh, pobedio je i Pepovu Barselonu i potom osvojio Ligu šampiona, uz duplu krunu u Italiji - nešto na šta će se načekati navijači milanske ekipe.



Milito kaže da je Žoze Murinjo fenomen i objasnio na svom primeru.



"Murinjo je fenomenalan, jedan od najboljih trenera ikada. Naučio sam toliko toga od njega za samo godinu dana, naročito o tome kako se vodi kolektiv. Imam toliko anegdota o toj najboljoj sezoni ikada. Sećam se finala Lige šampiona... sve je bilo tiho, osetila se tenzija u svlačionici, a onda je Murinjo uradio što najbolje zna i na pravi način nas smirio i pripremio", rekao je Milito.



On je posebno ponosan na Lautara Martineza, koji je ponikao kao i on u Rasingu, a danas je najtraženiji napadač u Evropi.



"Dopisivali smo se baš ovih dana, u odličnim smo odnosima. Pratio sam ga kako raste, trenirao je sa nama u prvom timu Rasinga 2014. godine. Raduje me što je konstantan i što napreduje. On je neverovatan momak", rekao je Milito.





Da vas podsetimo, Milita je Murinjo doveo iz Đenove kada je ovaj napunio 30 godina. Nažalost, njih dvojicu smo zajedno gledali samo u toj sezoni, u kojoj je Argentinac postigao 30 golova, među kojima i dva u finalu Lige šampiona protiv Bajern Minhena.







Milito je u Interu ostao sve do 2014. godine, ali je uspeo da zablista još samo u jednoj, 2011/12, kada je postigao 26 pogodaka, dok u preostale tri nijednom nije prešao brojku od 10...



Legendarni argentinski fudbaler dao je zanimljiv intervju za ESPN u kom se prisetio čuvene sezone 2009/10.