"Milioneri" i Sančo sa novom porukom!

Džejdon Sančo je u prošlom kolu postigao svoj prvi het-trik u seniorskoj karijeri.



Ovaj podvig je iskoristio kako bi uputio podršku borbi protiv rasizma koja se razbuktala u Americi posle smrti Džordža Flojda.



U međuvremenu je krilni igrač Borusije kažnjen od strane čelnika Bundesliga što je prekršio karantin i organizovao odlazak kod frizera sa svojim saigračima. Ipak samo su on i Akanađi kažnjenji što je Sančo prokomentarisao kao "apsolutnu smejuriju" na svom Tviter profilu.



Danas su "milioneri" istrčali sa majicama na kojima piše "Nema pravde nema mira".



Naravno, Sančo je u centru pažnje zbog svojih ranijih stavova.

NO JUSTICE

NO PEACE



After scoring last week, @Sanchooo10 revealed an undershirt which read 'Justice for George Floyd'.



This is his training top before Dortmund's game today.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/5wa3aO4xRF