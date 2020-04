Herbert Hajner, predsednik Bajerna, rekao je da je oduševljen činjenicom da je Tomas Miler potpisao novi ugovor sa klubom.



Ipak, njegove reči su donekle i preterane.



"On stvara mnogo asistencija, on je neverovatan igrač.







Mislim da Miler pripada Bajernu kao što Oktobarfest pripada našem gradu Minhenu. U to ime, ovo su sjajne vesti", rekao je Herbert Hajner.



Tomas Miler je nedavno potpisao novi ugovor po kom će primati godišnje 15 miliona evra i trajaće do 2023. godine.



On je u dosadašnjem toku svoje karijere igrao za Bajern 521 put, a postigao je 195 golova i tome dodao 146 asistencija.