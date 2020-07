Milan se plaši "Liverpul" scenarija, Džej Zi pruža rešenje?

"Rosoneri" su pružili neverovatnu partiju pre dva dana kada su posle zaostatka od 2:0 preokrenuli i pobedili Juventus sa 4:2 i tako u samo dva kola ubedljivo dobili dva glavna konkurenta za ovogodišnji Skudeto.



Ipak ovo su Pirove pobede pošto Milanezi po svemu sudeći neće nastupati u Ligi šampiona ni naredne sezone što će biti osam godina bez elitnog takmičenja a čak devet bez titule najboljeg u Seriji A.



Milanezi nisu imali ovakvu 'sušu' još od osamdesetih godina prošlog veka, ali stvari kreću na bolje.



"Pričali smo sa Liverpulom zato što su iskusili sličnu situaciju u kojoj smo mi trenutno. Pre četiri, pet godina niko nije obraćao pažnju na Liverpul a pogledajte ih sada, i kakav stil fudbala gaje. Radimo naporno da vratimo Milan tamo gde pripada. Gledajući sa te perspektive otvaranje raznih vrata pomaže kada ste klub sa sedam titula u Ligi šampiona", izjavo je Kasper Stilsvig, jedan od glavnih ljudi po pitanju finansija na "San Siru".





Jedna od novih perspektiva i načina da se vrate na veliku scenu jeste potpisivanje saradnje sa internacionalnom zvezdom Džej Zijem. Američki muzičar predvodi organizaciju Roc Nation koja pod svojim pokroviteljstvom ima mnoge zvezde današnje muzičke scene. Plan je da se radi na poboljšanju brenda Milana kroz koncerte, ostaje da se vidi kako će to izgledati, ali definitivno odvažan korak čelnika "rosonera".



