Milan protiv Sasuola – Mimo, samo imaj milosti za "Rosonere"

Da je došlo do dogovora, Milan bi danas bio Sasuolo. Ne u smislu rezultata, mada klub iz predgrađa Modene nema čega da se stidi, igrali su u Evropi (gledali smo ih u Beogradu), već bi „Rosoneri“ bili deo giganta „Mapei“.



Naime, njihov veliki navijač, Đorđo Skvinci, kralj hemijske industrije, preminuo je ove godine, pre nekih sedam sezona želeo je da kupi Milan od Berluskonija. „Vitez“ je odbio da uzme 400 miliona evra (podrazumeva se da bi prvi čovek Konfija preuzeo dugove) koji su bili oko 300 miliona, tražio je da čitav posao bude milijardu.



Jasno, na razočaranje navijača Milana, Skvinci se samo nasmejao, rekavši da Milan ne vredi toliko. Kasnije su stigli sumnjivi Kinezi, Berluskoni je uzeo veći novac, ali je svoje čedo ostavio u dugovima i sa vlasnicima koji su jednostavno bili prevaranti. To se slobodno može reći.



Mapei je nastavio da sponzoriše Sasuolo (oni plaćaju najviše za reklamu na dresu posle Jeep-a, što je brend Juventusovih vlasnika), klub se izdržava od tih 25 miliona evra, ulaznica, prodaja igrača.



Oni su iz predgrađa Modene, dok nisu izgradili svoj stadion igrali su na „Bralji“ u drugoj ligi, a onda se preselili na svoje zdanje koje je dvadesetak kilometara od sedišta kluba.



Navijačima to ne smeta, prva njihova velika pobeda bila je baš na premijeri protiv „Rosonera“ u Seriji A. Taj dan će pamtiti Domeniko Berardi koji je u pobedi „nero-verde“ postigao sva četiri gola, završilo je 4:3. Ali, ta utakmica je deo istorije, naime Milan je vodio golovima Robinja i Balotelija sa 2:0, a onda se potpuno raspao u nastavku.



Tada je bilo jasno da je Maks Alegri izgubio svlačionicu, ali i poverenje Galijanija (Berluskoni ga nikada nije ni voleo), pa je trener smenjen posle meča. On je imao ugovor do kraja sezone koju nije završio.



„To je bio trenutak koji najviše pamtim u trenerskoj karijeri, tog dana kada sam ušao u kancelariju i kada su mi saopštili da više nisam trener“, objasnio je Alegri.







A onda je već narednog leta Konte drugog dana priprema odšetao iz Juventusa, Alegri je u to vreme krenuo na more, Marota ga je pozvao, promenio je pravac, odvezao se u Torino, ostalo je istorija.



Sasuolo ga je otpustio, ali se ni njegovi naslednici nisu proslavili protiv ovog kluba. Naime, već sledeće godine na „Befanu“, tradicionalni praznik Epifanije koji pada posle nove godine i kada Italijani igraju, Sasuolo je slavio na „San Siru“. Gosti su okrenuli rezultat, iako je Milan vodio golom Polija, Sansone i Zaza koga je kasnije Alegri trenirao u Juventusu su odneli pobedu u Emiliju.







Ni to nije bio kraj jada Milana, naime, oni su u naredna dva gostovanja na „Mapeiju“ izgubio od „crno-zelenih“. Iste 2015. je bilo 3:2 u finišu sezone, Mimo Berardi je bio noćna mora, ovoga puta je dao tri gola. Naredne sezone je bio povređen, ali je Milan opet pao, ovoga puta Sansone i Dankan su ih srušili. I otada, Sasuolo nije više pobeđivao omiljenu žrtvu iz prvih godina u eliti, mada su dva puta odneli bod sa „San Sira.



Mimo je i dalje u klubu, sada već legenda, zamenik kapitena. Omaleni Sicilijanac je u 12 odigranih mečeva u Seriji A protiv ovog rivala postigao 8 golova. I spreman je za vikend.



Da li na nesreću lidera?