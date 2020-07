Milan ne može bez drame, Napoli na kraju uzeo samo bod!

Nakon što su u prošlom kolu posle ludačkog preokreta pobedili Juventus, fudbaleri Milana večeras su remizirali na San Paolu sa Napolijem - 2:2.Milan je vodio, pa gubio, da bi na kraju iz penala došao do boda. Može se reći da je tragičar naš Nikola Maksimović koji je napravio penal iz kog je Milan došao do konačnih 2:2.Da krenemo redom, Napoli je bolje otvorio meč i promašio dve izgledne prilike preko Insinjea i Mertensa, u 15. i 17. minutu.Milan je već u 20. došao u vođstvo i to iz svoje prve prilike. Ante Rebić je maestralno pronašao Tea Ernandesa, koji zateže loptu u prvi ugao za 0:1. Napoli se nije predavao, nastavio je da napada i stvara šanse, a u 34. je iskoristio prvu. Posle prekida, Donaruma slabo interveniše, lopta pada pravo na nogu Di Lorencu koji daje za 1:1.