Milan kao Arsenal, Rajola proteran, evo kakve će to posledice imati za tim!

U Milanu je sve sigurnije, Boban i Maldini su na izlaznim vratima, Ragnik će biti zamena na mestu trenera, Gazidis dobija bitku sa legendarnim igračima.



To će se i odraziti na tim, planira se oslobađanje od starijih igrača i već je na meti Ibrahimović za koga neće biti mesta. Gazidis ne želi ništa da ima sa Rajolom, osim Ibrahimovića, po svemu sudeći biće prodat Donaruma, koji ne želi da produži ugovor, a mogao bi da uđe u poslednju godinu i u leto 2021. ode kao slobodan agent.



Od svojih igrača Rajola ima Bonaventuru, ali je problem i Rebić.



On je na pozajmici do 2021. ali bez otkupne cene, igra odlično, Milan ne želi da ga razvija na račun Ajntrahta još godinu i po i da neko drugi, odnosno Nemci pokupe kajmak. Zbog toga oni žele da dogovore otkupnu cenu, ali klub iz Frankurta i ne pomišlja na tako nešto, svesni su da će, Hrvat ako ovako nastavi biti meta mnogo platežnijih klubova od Milana.



Ko bi zamenio Maldinija i Bobana?



Pominje se povratak Arijeda Brajde, legendarnog direktora iz vremena Berluskonija koji je otišao u Barselonu. On je Galijanijev kum, čovek koji je doveo Kaku, ali i niz drugi Južnoamerikanaca u Milan i ako bude pristao to će na neki način biti povratak Berluskonija u klub, mada simbolično.



Ideja koja se pojavila sa Ibrom kao direktorom nema osnova jer problem je u Rajoli sa kojim bi Milan da prekine odnose. Ragnik će imati ulogu menadžera, trenera i direktora, tačnije biće ono što je Venger bio u Arsenalu kada je Gazidis bio predsednik.