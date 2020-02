Milan će imati novog trenera, dva kandidata, pogađate šta je želja navijača?

Gotovo je sigurno da će Milan na leto promeniti trenera. Tačno je da Pioli ima ugovor do 2021. ali u klubu sumnjaju u njegove sposobnosti, tačnije da može da vodi veliki klub. Milan se digao povratkom Ibrahimovića, ali to je kao veštačko disanje. Imaju 10 bodova manje od četroplasirane Atalante, čini se da je povratak u Ligu šampiona utopija.



Poraz od Intera, preokret u "Madonini" samo je uverio navijače, ali i klub, da je potrebno neko veće ime sa međunarodnim iskustvom.



Gazde imaju ideju, pisali smo, Ralf Ragnik, koji je sada tehnički direktor Lajpciga je ideja Eliota, radi se o čoveku koji i na organizacionom i na trenerskom nivou ima sjajne rezultate, navodno je odbio Junajted, ali veruje se da bi prihvatio Milan, pre svega zbog mogućnosti da dobije odrešene ruke.







Međutim, kako bi to uticalo na strukturu kluba?



Maldini, čiji je posao u pitanju lobira za Ševčenka i nema sumnje da bi Ukrajinac bio dočekan kao heroj. On je bio meta kluba posle otkaza Đampaolu, ali je problem bila klupa reprezentacije, naime Ševčenko želi da završi zapoćeti posao i napravi rezultat na EURO narednog leta, tim pre što Ukrajina igra odlično i ima sjajnu ekipu. Uostalom, Srbija je to osetila na svojoj koži.



U svakom slučaju promena će biti, ali bez ozbiljnijeg ulaganja u igrački kadar sve će se svesti na već viđeno.