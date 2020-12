Milan bez pobede u Đenovi, Destro zadao lekciju Zvezdinim napadačima, Inter se opasno približio

Fudbaleri Đenove načinili su najveće iznenađenje 12. kola Serija A pošto su na svom "Luiđi Ferarisu" remizirali protiv Milana 2:2.



Ključna karija u remiju kluba iz najveće italijanske luke bio je upravo nekadašnji napadač Milana Matija Destro, dvostruki strelac protiv lidera dosadašnjeg dela šampionata.



Posle prvog poluvremena bez golova, italijanski napadač je u 47. minutu doveo Đenovu u vođstvo.



Golu je prethodio udarac Eldora Šomurodova koji je odbio Đanluiđi Donaruma, ali se Destro našao na pravom mestu zakucavši loptu u mrežu.



Samo pet minuta trajala je radost domaćih pošto je u 52. Davide Kalabrija postigao sjajan gol nakon udarca van šesnaesterca.



Serija golova u prvoj polovini nastavka meča nastavljena je novim golom Destra tačno na isteku jednog sata igre.



Na centaršut Giljonea Destro je bio najviši u skoku savladavši glavom nemoćnog Donarumu.



Pobedu Đenovi pokvario je mladi francuski defanzivac Milana Kalulu Kjantengva golom za izjednačenje u 83. minutu.



Remi Milana u Đenovi iskoristili su fudbaleri Intera koji su minimalnim rezultatom savladali Napoli u Milanu 1:0 nakon gola Romelua Lukakua sa penala u 71. minutu.



"Neroazuri" su stigli na samo bod zaostatka za do skoro suverenim liderom Serije A.



Ovo 12. kolo ostaće upamćeno i po golu srpskog napadača Dušana Vlahovića koji je u 35. minutu sa penala postigao pogodak za Fiorentinu nakon dva i po meseca.



Bio je to izjednačujući gol tima iz Firence koji su na Artemio Frankiju remizirali protiv Sasuola 1:1.



Prethodno je tim Filipa Đuričića stigao u vođstvo već u 13. minutu golom Hameda Traorea.



Fudbaleri Bolonje nastavili su sa serijom loših rezultata ove sezone pošto su poraženi na gostovanju u Speciji protiv istoimenog kluba sa 2:1.



Junak pobede novajlije u ligi bio je francuski napadač M'Bala Nzola, koji je postizao golove u 19. i 63. minutu.



Bolonja je unela neizvesnost golom mladog argentinskog veziste Nikolasa Domingeza u 72. minutu, ispostaviće se nedovoljno da se izbegne treći uzastopni poraz i samo pet bodova više od zone ispadanja.



Seriju loših rezultata prekinuli su fudbaleri Sampdorije koji su slavili na teškom gostovanju u Veroni sa 2:1.



Albin Ekdal je u 41. minutu doveo goste iz Đenove u vođstvo, a već u 54. napadač Valerio Vere uvećao je prednost Sampdorije.



Nadu timu našeg Darka Lazovića, koji je igrao do 62. minuta, dao je osam minuta kasnije Matija Zakanji, ali nedovoljno da se serija od tri meča bez poraza uveća.